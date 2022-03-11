Экономист Бархота: меры поддержки правительства Москвы помогут развитию экономики

Экономист Андрей Бархота считает, поддержка правительства Москвы в период санкций поможет не просто пережить кризис, но поспособствует развитию экономики. Об этом сообщило издание BFM.RU.

По данным сайта utro.ru, власти столицы в первую очередь окажут поддержку всем, кто пострадал от приостановки деятельности зарубежных компаний в России.

«Объявленные меры способны не только способствовать угрозам стагнации и спада, но также и стать опорой для нового развития, дать импульс для нового развития», — рассказал он.

Бархота отметил, что сейчас особенно важны меры по сохранению рабочих мест и по поддержке бизнеса.