Общество 18 августа 2023, 15:21 Экономист Бадалов выразил мнение, что россияне не будут массово пользоваться цифровым рублем

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Вряд ли россияне будут массово использовать в повседневной жизни цифровой рубль. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Когда гражданин пользуется безналичными деньгами, он пользуемся услугами банка, а при использовании цифрового рубля в дело вступает Центральный банк.

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«А дальше, кому что будет удобно. Цифровой рубль найдет своего клиента. Однако, не думаю, что это будет массово и много», — добавил экономист.

Цифровой рубль может быть востребован в будущем для осуществления трансграничных переводов, заключил Бадалов.