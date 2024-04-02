Общество 02 апреля 2024, 11:25 Экономист Бадалов: процесс переориентации России на внутреннее потребление уже начался

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Россия начала переориентацию на внутреннее потребление. В связи с этим план войти в четверку крупнейших экономик в мире по паритету покупательной способности, который озвучил президент РФ Владимир Путин, является вполне реальным, сообщил экономист Лазарь Бадалов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, страна на протяжении многих лет ориентировались на внешние рынки. Сейчас условия меняются, для роста экономики нужна новая почва.

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«Если уже сейчас мы посмотрим экономическую статистику, то можно увидеть, что доля внешней торговли, экспорта в ВВП снижается. Это означает, что этот процесс уже пошел, и мы переориентируемся на внутреннее потребление, на внутренние возможности», — отметил Бадалов.