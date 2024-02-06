Общество 06 февраля 2024, 18:35 Экономист Андронова связала высокие цены на огурцы и помидоры в России с сезонностью

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Рост стоимости помидоров и огурцов в России можно считать сезонным явлением. Об этом сообщила доктор экономических наук Инна Андронова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, зимой все овощи выращиваются в теплицах. Соответственно, дорожают электроэнергия, доставка и бензин. Цены на эти товары упадут, когда будет сезон, но ожидать этого зимой точно не стоит.

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Отмечается, что буквально за несколько недель стоимость овощей в России увеличилась на 50-70 рублей.