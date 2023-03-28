Общество 28 марта 2023, 18:39 Экономист Алексей Егармин рассказал об уловках маркетологов в супермаркетах

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Магазины нередко идут на различные уловки и ухищрения, чтобы продать нужный товар, например, выкладывают его на самые удобные полки. Об этом радиостанции Sputnik рассказал сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин.

По его словам, на те полки, на которые сразу падает взгляд, обычно кладут товары, которые хотят поскорее продать. Производители даже доплачивают, чтобы их продукция попала на видное место. Еще на такие полки часто выкладывают позиции с более высокой ценой. А также продукты с истекающим сроком годности.

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«Лайфхак для посетителей магазина — обращать внимание на полки, которые находятся внизу или наверху. Такие полки иногда называют „мертвыми“, потому что товар там продается хуже. Кому-то не хватает роста дотянуться, кому-то — лень нагибаться», — отметил Алексей Егармин.

Эксперт отметил, что на «мертвых» полках нередко можно найти более дешевый товар, но такого же качества, как и на местах выше.

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