Общество 11 декабря 2023, 12:08 Экономист Абрамов посоветовал россиянам вкладывать деньги в банковские депозиты

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Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что банковский депозит является самым простым способом вложения денег, к тому же самым надежным.

Он обратил внимание на действующие ставки в банках, а также предложил вариант вложения в акции компаний.

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«Второй вариант — это облигации либо государственные, либо крупных надежных эмитентов. Третий — это акции ряда компаний. Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона», — добавил он.

Однако акции компаний, по словам специалиста, подходят далеко не всем, поскольку являются рискованным вложением.