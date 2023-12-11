11 декабря 2023, 12:08
Экономист Абрамов посоветовал россиянам вкладывать деньги в банковские депозиты
Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что банковский депозит является самым простым способом вложения денег, к тому же самым надежным.
Он обратил внимание на действующие ставки в банках, а также предложил вариант вложения в акции компаний.
Реклама
«Второй вариант — это облигации либо государственные, либо крупных надежных эмитентов. Третий — это акции ряда компаний. Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона», — добавил он.
Однако акции компаний, по словам специалиста, подходят далеко не всем, поскольку являются рискованным вложением.
Банки
Деньги
Реклама
Реклама