Экономист Абрамов объяснил, почему россияне стали чаще использовать наличные

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал исследование Аналитического центра НАФИ, в котором говорится, что россияне стали чаще платить наличными после отключения в стране сервисов Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам экономиста, российские граждане стали больше использовать наличные не с момента введения санкций платежных систем. Такая тенденция начала наблюдаться еще с начала пандемии коронавируса.

«Этот тренд — увеличение доли наличных — наблюдался с начала пандемии коронавируса. Мы видели, что доля наличных в денежном агрегате довольно существенно росла, люди предпочитали иметь дома некоторые суммы наличных. Из-за санкций ряда платежных сервисов оплата смартфоном, к которой люди привыкли, была заморожена. Поэтому популярность наличных тоже растет, люди более активно снимают денежные средства», — сказал Абрамов.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время набирает популярность оплата с помощью Системы быстрых платежей и оплата QR-кодом. В кризисные времена население предпочитает наличные деньги вместо стандартной оплаты, заключил экономист.