Общество 11 декабря 2023, 15:34 Экономист Абрамов назвал банковский депозит лучшим способом вложения средств

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Кандидат экономических наук Александр Абрамов перечислил лучшие варианты вложения денег. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам эксперта, наиболее эффективным способом является банковский депозит. Он покажет достаточно высокую доходность благодаря нынешней ключевой ставке, добавил 7 Дней.

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Еще один инструмент — облигации государственных компаний или крупных и надежных эмитентов. Более рискованное вложение — акции, отметил Абрамов.