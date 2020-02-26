Экономика сказалась на Масленице. Где стопка блинов обойдется дороже всего

Стопка из 30 блинов обойдется среднему россиянину в 101 рубль, но в эту сумму уложатся далеко не все. В Красноярске продукты для блинов стоят дороже остальных регионов, а если в них еще и начинку добавить, получится совсем не бюджетная закуска.

Стоимость ингредиентов для блинов посчитали аналитики приложения для покупок. Выяснилось, что в среднем на стопку придется потратить 101 рубль, из которых больше половины — на молоко (56 рублей). Четыре яйца стоят 22 рубля, 400 граммов муки — 14 рублей. Еще девять рублей стоит нужное количество масла, соли и сахара.

Самые дорогие блины будут готовить жители Санкт-Петербурга и Красноярска, там за 30 штук придется заплатить 111 рублей. Более дорогая стоимость связана с высокими ценами на молоко. Закупаться ингредиентами для блинов лучше всего в Перми, Уфе и Екатеринбурге — там они стоят меньше 95 рублей.

В Москве ингредиенты для блинов стоят чуть дороже, чем в среднем по России — 105 рублей. Это связано с более высокими ценами на молоко, муку, яйца и соль.

Оказалось, что в Красноярске самые дорогие не только ингредиенты для блинов, но и начинки. Стоимость икры здесь на 4% больше, чем в среднем по России, сгущенки — на 15%, творога и сметаны — на 17%. В Москве цены на начинки немного пониже.

Самые дешевые икра и сгущенка нашлись в Омске, сметана — в Краснодаре, а творог — в Воронеже.

Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов для блинов в российских городах-миллионерах. Использовались данные чеков, которые пользователи загружали в приложение.

В России на этой неделе отмечают Масленицу. Она продлится до 1 марта, так что сейчас самое время готовить блины.