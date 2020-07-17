Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на радио «Комсомольская правда» сказал, что полного восстановления экономики столицы стоит ждать через полгода. Но при условии, что «ничего радикального» не произойдет.

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал Собянин. Он отметил, что последние годы городские власти создавали «финансовый запас прочности». При этом коронавирус нанес значительный урон бюджету Москвы.

«Удар по бюджету получился существенный. От запланированного выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей за этот год», — отметил мэр города. По мнению Собянина, COVID-19 для Москвы гораздо хуже, чем «любой нефтяной кризис».

При этом во время пандемии дополнительно выделялись средства на реконструкции больниц, создание новых отделений, закупку лекарств, средств защиты и на поддержку бизнеса. Ранее мэр города назвал за какой срок восстановится турпоток в столицу.