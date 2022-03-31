«Экономика достаточно сильная». Российской валюте предсказали укрепление в ближайшее время

Перспективы российского рубля укрепить положение в ближайшем будущем достаточно хорошие, курс к доллару вернется на докризисный уровень. Об этом «360» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев.

«Фундаментально российская экономика достаточно сильная, несмотря на санкционный удар. Я считаю, что у рубля все будет хорошо. По той причине, что летом разморозят резервы ЦБ, потому что выплата годовых дивидендов происходит в июле и августе. Иначе инвестиционные фонды, прежде всего западные, не получат денег, если резервы не разморозят», — рассказал он.

Разуваев отметил грамотные действия Центрального банка РФ, который в условиях заморозки собственных активов своевременно повысил ключевую ставку и ввел ограничения на операции с валютой.

«Фактически резко ограничен отток капитала, который теперь не давит на рубль. Введенные ограничения на граждан, например, на покупку иностранной валюты, тоже сказались», — продолжил он.

Экономист предположил, что курс российской денежной единицы вернется к значениям 70-80 рублей за доллар, однако предупредил о возможной высокой волатильности из-за острой реакции рынка на различные новости и слухи.

«Видимо, будет перекрывать вентиль, потому что за рубли [газ] пока никто не хочет покупать. „Никто“ — это относительно, в интернете порой пишут, как на заборе. Мне во „ВКонтакте“ написали, что Банк Ватикана приобрел рубли для оплаты поставок газа. Этот момент очень важен», — заявил Разуваев.

В то же время экономист надеется, что ограничения Центробанка на оборот валюты, введенные на полгода, будут в итоге сняты.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что рубль уже отыграл нанесенный санкционный удар.