Количество разводов в Перми увеличилось за время экономического кризиса

Количество разводов в Пермском крае выросло за последний год. Их число увеличилось на треть по сравнению с первым полугодием 2020-го года. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Пермьстат.

«Ситуация в бракоразводных процессах Пермского края в январе–июне 2021 года в сравнении с январем-июнем 2020-го года характеризовалась увеличением количества разводов (на 36,5%)», — заявили в ведомстве.

При этом в 2020-м году число разводов сократилось на 5,7%. По мнению психолога Владимира Вахрамаева, на ситуации сказалась пандемия и возникший вследствие нее кризис. Однако главная причина, по мнению специалиста, заключается в неумении слажено работать в трудные времена и нежелании сотрудничать друг с другом.