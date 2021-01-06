Экономическая надежда россиян оказалась на уровне 1998 года

Показатель надежды россиян на экономическое процветание упал до уровня 1998 года. Улучшения ситуации в 2021 году ждут только 6% опрошенных. При этом 47% граждан готовятся к проблемам.

Индекс экономической надежды населения в 2020 году снизился до отметки минус 41 пункт, пишет РБК со ссылкой на исследование Gallup International. Этот показатель оказался одним из самых низких за 23 года изучения.

Согласно опросу, лишь 6% россиян ждут экономического процветания в 2021 году. Проблем в экономике опасаются 47% респондентов. Еще 40% жителей страны полагают, что наступивший год ничем не будет отличаться от предыдущего. Затруднились ответить на вопрос 8% участников исследования.

Полученные значения экономической надежды достигли уровня 1998 года, когда индекс был на отметке минус 41 пункт. Самый низкий показатель зафиксировали в 2013 году — минус 43 пункта. Наивысшее значение специалисты получили в 2006 году — девять пунктов.

По всему миру процветания ожидают 25% людей, а проблем — 46%. Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, Болгарии и Италии. Больше всего надежды на развитие экономики в Нигерии, Азербайджане и Вьетнаме.