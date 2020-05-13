Эконом уже не эконом? Цена полета по России выросла

Несмотря на падение спроса, авиакомпании поднимают цены на перелеты по России. Так, стоимость билетов на авиаперевозки выросла в апреле по отношению к марту.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на билетные сервисы. Средняя цена авиабилета в России эконом-классом в одну сторону выросла на 12,3% — c 5,7 тысячи в марте до 6,4 тысячи рублей апреле, следует из данных сайта OneTwoTrip.

Также вверх пошла и средняя цена авиабилетов в апреле из Москвы в некоторые крупные города России. Так, в стоимость перелета из столицы в Екатеринбург взлетела на 17%, в Новосибирск — на 11%, в Нижний Новгород — на 28%, а в Казань — на 75%.

В Red Wings изданию рассказали, что тарифы в марте–мае 2020 года не корректировали. Нетронутым остался и самый дешевый тариф «Лайт» (без багажа и без возможности обмена и возврата).

Цены в апреле–мае на авиаперелеты традиционно растут, отметил эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд. Однако, по его мнению, перевозчики постараются осторожно поднимать стоимость. Эксперт предполагает, что ее резкий скачок может прийтись только на возобновление международных рейсов.