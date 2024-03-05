Общество 05 марта 2024, 16:15 Экомарафон «Переработка» стартует в Самарской области этой весной

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Экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево» стартует в Самарской области весной 2024 года. Программа проводится при поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево». Об этом сообщил сайт volga.news.

Акция предполагает соревнования между районами и городами региона. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблеме ресурсосбережения. Еще одна задача — внести вклад в развитие вторичной переработки мусора, добавил RT.