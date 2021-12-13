Россияне стали больше волноваться об экологичности в 2021 году

Россиян в 2021 году стала больше волновать экологичность. Число поисковых запросов со словами «эко френдли» (eco-friendly) выросло на 40%. Об этом говорится в исследовании Google.

Термин эко-френдли (eco-friendly) буквально означает «дружественный к экологии» или «безопасный для экологии», «экологически чистый». Применять это словосочетание начали для товаров и услуг, которые сводят к минимуму вред на окружающую среду, а также способствуют здоровому образу жизни.

На поисковые запросы, как отметило РИА «Новости», повлияла пандемия. Например, в России вдвое чаще искали «вакансии удаленно». Сейчас мир медленно возвращается к привычной жизни, к примеру, россияне стали на 60% чаще вводить в поисковик словосочетание «платье на свадьбу». Также в мире выросло число запросов об отдыхе, в том числе за границей.

В текущем году выросло число запросов о заявлениях об увольнении и ипотечном калькуляторе. Также люди обучались новым навыкам, так в мире стало на 50% больше запросов «рисование для начинающих». Среди россиян увеличился на 30% интерес к вязанию крючком.

В октябре россияне рассказали, на сколько бережно они заботятся об окружающей среде и делают ли что-то для сохранения экологии на планете. Оказалось, что 73% респондентов стараются следовать простому правилу Маленького принца Экзюпери, который вставал, умывался и проводил в порядок «свою планету». Около 18% рассказали, что регулярно высаживают цветы и деревья, а еще 17% россиян занимаются сортировкой мусора, полностью отказались от пластика, чтобы сберечь экологию 10% респондентов.