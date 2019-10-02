Экологическую стратегию подготовят для России на 30 лет

Российское правительство приступило к подготовке новой стратегии по экологическому развитию. Документ будет рассчитан на ближайшие 30 лет. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

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«Хочу сказать важную вещь: в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050 года. Мы думаем вперед на три десятка лет», — цитирует его «Интерфакс».

Новак добавил, что документ будет предусматривать выполнение требований Парижского соглашения. Они касаются уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.

В конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал Парижское соглашение. Он заявил, что государству важно участвовать в борьбе с изменением климата, угрожающим безопасности граждан и экологии в мире.

Соглашение уже подписали 194 страны. Документ предусматривает противостояние глобальному потеплению и регулирование количества выбросов углекислого газа. Производимые парниковые газы должны попадать в атмосферу в том объеме, который может перерабатываться естественным образом.

Свою подпись под Парижским соглашением Россия поставила еще в 2016-м, но для ратификации документа понадобилось три года.