Экологическую стратегию подготовят для России на 30 лет
Россия приняла Парижское соглашение по климатуПодробнее
«Хочу сказать важную вещь: в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050 года. Мы думаем вперед на три десятка лет», — цитирует его «Интерфакс».
Новак добавил, что документ будет предусматривать выполнение требований Парижского соглашения. Они касаются уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.
В конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал Парижское соглашение. Он заявил, что государству важно участвовать в борьбе с изменением климата, угрожающим безопасности граждан и экологии в мире.
Соглашение уже подписали 194 страны. Документ предусматривает противостояние глобальному потеплению и регулирование количества выбросов углекислого газа. Производимые парниковые газы должны попадать в атмосферу в том объеме, который может перерабатываться естественным образом.
Свою подпись под Парижским соглашением Россия поставила еще в 2016-м, но для ратификации документа понадобилось три года.