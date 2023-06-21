Общество 21 июня 2023, 17:12 Экологическую организацию WWF признали в России нежелательной Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда дикой природы нежелательной в России Flickr

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF — Всемирного фонда природы*. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Деятельность международной неправительственной организации „Всемирный фонд природы“* (Швейцария) признали нежелательной на территории России», — отметили в Генпрокуратуре.

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В ведомстве сочли деятельность WWF* прикрытием прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

В качестве примера в ведомстве привели препятствия, которые фонд* устроил для программ по освоению Арктики.

Организация*, как сказано в сообщении прокуратуры, стремилась сковать экономическое развитие России под различными предлогами. Также фонд* поддерживал НКО, включенные в реестр иностранных агентов.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что решение о признании WWF* иноагентом было законным.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов, а его деятельность признали в России запрещенной