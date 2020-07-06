Экологическую акцию по облагораживанию родников запустили в компании «Роснефть». В порядок привели уже 15 объектов Самарской области. Вблизи родников появились таблички с названиями. На территориях не осталось мусора.

А образцы воды отправили в лабораторию для исследования. Все это трехдневная генеральная уборка, объяснил начальник отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Алексей Савельев.

А „Роснефть“, в том числе Новокуйбышевский НПЗ, реализует множество мероприятий. Они направлены на сохранение водных ресурсов Алексей Савельев.

Он добавил, что это модернизация очистных сооружений и меры, исключающие загрязнение подземных вод.

Предприятия из самарской группы «Роснефти» активно внедряют разные инновационные решения. Они уже сократили забор воды в природных источниках и увеличили использование оборотной воды почти до 100%.

Здесь следят и за восполнением водных биоресурсов. Например, работники выпускают в акваторию Волги мальков ценных пород рыб и участвуют в очистке береговых зон рек и водохранилищ.