«Экологическое» граффити с лицом главы администрации появилось в Алуште

Необычное граффити появилось на одном из зданий в Приморском парке в городе Алушта. Местные жители, увидев изображение, в социальных сетях написали, что там изображена глава администрации Галина Огнева. Об этом сообщило издание «Подъем».

Сама представительница местной власти не нашла ничего общего между собой и картиной. По ее словам, она видела этот «портрет», однако никому из художников она не позировала. Он появился «чисто случайно».

По поводу «экологического» граффити высказалась и руководитель аппарата администрации курорта Наталья Журба. Она считает, что у художников, приложивших руку к творению, «слишком большая фантазия».

Директор аттракциона, на фасаде которого появилось изображение, пояснил, что в качестве шаблонов использовались распространенные эскизы. По задумке авторов должны были получиться «двухплановые изображения, которые по-разному можно рассматривать как вблизи, так и издали».