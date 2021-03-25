Экологический оператор и бизнес-омбудсмен совместно отберут проекты для реформы ТКО

Экологический оператор и Института экономики роста им. Столыпина совместно отберут проекты для реформы ТКО. Типовые технологические решения войдут в программу «Экономика простых вещей».

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев рассказал, что в России планируется построить 371 мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Все они будут оперировать объемами уже рассортированного мусора, и эти объемы будут исчисляться десятками тысяч тонн», — сказал он.

Предварительную сортировку мусора отдадут представителям малого и среднего бизнеса.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в программу «Экономика простых вещей» Института экономики роста им. Столыпина, где он является председателем наблюдательного совета, входят проекты для малого бизнеса по сортировке мусора.

Бизнес-омбудсмен предлагает в городах с населением около 300 тысяч человек создать производственные кластеры для малого бизнеса, куда войдут технологии переработки отходов. Он считает, что такое разделение сортировки ТКО поможет в России начать производить массово продукцию из вторичного сырья. Титов отметил, что из пластика можно делать полимерно-песчаные тротуарные плитки, бордюры, ограждения, лавки, детские и спортивные площадки. Из бумаги, картона и стекла облицовочные и утеплительные материалы

Буцаев подчеркнул, что для этого нужно экономически стимулировать возврат вторичных материалов в оборот. Согласно той концепции, которую они предлагают, у предпринимателя появляется ответственность и финансовая заинтересованность в переработке мусора.