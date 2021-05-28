Экологический форум «Экосистема» завершился в Череповце

В Череповце (Вологодская область) прошел первый Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема», в котором приняли участие экоактивисты из 85 регионов страны. Об этом сообщил «Ридус».

«Молодые люди являются не просто участниками экологической повестки, а теми, кто задает тренд в этой теме. Мы будем поддерживать все ваши проекты и инициативы, так как считаем их очень важными», — подчеркнула глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, среди проектов, представленных на форуме, есть очень важные идеи, которые стоит поддерживать и развивать. В частности, Разуваева отметила тему с экотакси, которую она назвала очень крутой. Ее предложил участник из Ивановский области.

«Думаю, мы отдельно поработаем, сделаем так, чтобы это такси запустилось в Ивановской области и не только», — добавила глава Росмолодежи.