Экологические тропы появятся в музее‑заповеднике Менделеева и Блока

Экологические тропы сформируют в музее‑заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока, который расположен в подмосковном Солнечногорске, сообщила сотрудница Елизавета Дорохова.

В настоящий момент в музее есть четыре маршрута: «Тропа Блока и Менделеева», «Дорога к Прекрасной Даме», «По следам древних славян» и «С Блоком в Церковном лесу». Проект будет дополнен системой экологических троп, информирует «Радио 1».

«Посещать такие тропы будут организованные группы во главе с руководителем. Для экологии это будет наиболее безопасно, потому что будет проводиться инструктаж», — пояснила Дорохова.

По ее словам, для гостей в этих зонах составят определенные правила поведения. Она отметила, что проект позволит дать дополнительную мотивацию развитию музея-заповедника, а также улучшить инфраструктуру для туристов.