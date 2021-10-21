Экологическая экспедиция «Роснефти» поделилась результатами исследования краснокнижных животных Арктики

Экологическая экспедиция «Роснефти» в сентябре вернулась из Арктики с новыми данными о краснокнижных животных. 21 октября специалисты и ученые поделились впечатлениями и прогнозами.

«Моржи архипелага Земли Франца Иосифа чувствуют себя весьма неплохо, в общей сложности мы насчитали на архипелаге, на острове Виктория и на Аранских островах, более семи тысяч животных. Это действительно потрясающая информация, потому что в прошлом году мы обнаружили всего около 3,5 тысячи», — рассказала руководитель работ по исследованию моржа Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, начальник экспедиции Светлана Артемьева.

Источник: НК «Роснефть»

С помощью дронов ученые искали лежбища и пересчитывали животных. Атлантические моржи, как и белые медведи, — настоящий биоиндикатор экологической ситуации в Арктике. Именно по их состоянию можно оценить экологическое благополучие региона.

Арктику изучали максимально глубоко: восемь тысяч километров по морю и три важнейшие скважины. В экспедиции «Роснефти» на научном судне «Бавенит» специалисты отбирали пробы грунта континентального шельфа в море Лаптевых. Привезли и показали керн — уникальную породу, которой, вдумайтесь, более 400 миллионов лет. И за ней будущее.

«Она должна обладать определенными параметрами проницаемости и пористости, и вот эти породы, они наиболее перспективны в этом направлении и обнадеживают нас», — отметил директор по исследованиям и разработкам «Иннопрактика» Владимир Лакеев.

Забота об окружающей среде у «Роснефти» в приоритете. Арктическими исследованиями компания занимается уже 10 лет. Позади — более 30 научных экспедиций, и работы продолжатся — компания не собирается останавливаться на достигнутом.