Общество 22 июня 2023, 18:53 Экологическая акция по очищению берега реки Левинки прошла в Нижнем Новгороде

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Экологическая акция по очищению побережья реки Левинки, участие в которой приняли неравнодушные жители Нижнего Новгорода, прошла в Сормовском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Участниками акции стали 50 нижегородцев, всего на берегах реки им удалось собрать почти 20 мешков мусора.

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Отмечается, что побережье стало намного чище по сравнению с прошлым годом. Активисты призвали местных жителей бережнее относиться к природе.