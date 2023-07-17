17 июля 2023, 18:15
Эколог Сухонин заявил, что увеличение числа лесных пожаров в России связано с падением уровня сельского хозяйства
Возросшее число лесных пожаров в России связано с падением уровня сельского хозяйства. Об этом URA.RU сообщил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин.
По его словам, раньше траву вокруг каждой деревни съедал скот, а сейчас она просто сохнет. Огонь вспыхивает при малейшей искре, но чаще всего причиной возгорания становится человек, написал «Царьград».
Реклама
В этом году крупные пожары зафиксировали в Омской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Амурской областях.
Лесные пожары
Реклама
Реклама