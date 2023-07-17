Общество 17 июля 2023, 18:15 Эколог Сухонин заявил, что увеличение числа лесных пожаров в России связано с падением уровня сельского хозяйства

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Возросшее число лесных пожаров в России связано с падением уровня сельского хозяйства. Об этом URA.RU сообщил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин.

По его словам, раньше траву вокруг каждой деревни съедал скот, а сейчас она просто сохнет. Огонь вспыхивает при малейшей искре, но чаще всего причиной возгорания становится человек, написал «Царьград».

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В этом году крупные пожары зафиксировали в Омской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Амурской областях.