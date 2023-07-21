21 июля 2023, 13:43
Эколог Сухонин рассказал, что леса после пожаров восстанавливаются до 50 лет
На восстановление деревьев в лесу после пожара требует от 30 до 50 лет. Об этом URA.RU рассказал профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин.
Восстановить пострадавшие участки можно и быстрее. Для этого нужны лесопосадки. Причем лучше брать саженцы, которым уже больше двух лет. Именно так действовали в советские времена, и технология зарекомендовала себя как эффективная.
Лесные пожары
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