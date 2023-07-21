Общество 21 июля 2023, 13:43 Эколог Сухонин рассказал, что леса после пожаров восстанавливаются до 50 лет

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На восстановление деревьев в лесу после пожара требует от 30 до 50 лет. Об этом URA.RU рассказал профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин.

Восстановить пострадавшие участки можно и быстрее. Для этого нужны лесопосадки. Причем лучше брать саженцы, которым уже больше двух лет. Именно так действовали в советские времена, и технология зарекомендовала себя как эффективная.

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