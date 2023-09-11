Общество 11 сентября 2023, 12:50 Эколог Шкрадюк: современные провода ЛЭП практически невозможно оборвать

Читать 360tv в

Современные электрические провода обладают высокой прочностью, их практически невозможно оборвать. Об этом сообщил эксперт Международного социально-экологического союза, эколог Игорь Шкрадюк в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, такие качества проводов положительно сказываются на их пожарной безопасности. Сталь-алюминиевым проводам не грозит повреждение, если на них упадет дерево.

Реклама

В случае, если пожар начался от ЛЭП, специалисты смогут можно определить, где произошло короткое замыкание, добавил Шкрадюк.