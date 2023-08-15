Общество 15 августа 2023, 13:43 Эколог Шкрадюк: отключение электричества при лесных пожарах приведет к остановке работы жизненно важных объектов

Читать 360tv в

При полном обесточивании населенных пунктов во время лесных пожаров произойдет полная остановка производства и жизненно важных объектов, делать этого нельзя. Об этом сообщил эколог Игорь Шкрадюк в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, отключение от электроэнергии также приведет к прекращению работы водяных насосов и холодильников в домах, из-за чего могут возникнуть проблемы с пропитанием.

Реклама

Эколог отметил, в таких ситуациях лучшим решением будет работа крупного завода, который сможет целенаправленно отключить большие агрегаты.