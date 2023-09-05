Общество 05 сентября 2023, 13:17 Эколог Пукалов рассказал, что пожароопасный сезон в России закончится ближе к ноябрю

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Уроза лесных пожаров в России по-прежнему довольна высока. Об этом Ura.ru рассказал директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По его словам, сейчас ситуация гораздо менее напряженная, чем летом. Это обуславливается погодными условиями. Однако расслабляться пока рано, подвести итоги можно будет лишь ближе к ноябрю.

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Однако, отметил эколог, уже сейчас можно говорить, что лето было не экстремально жарким, что несколько стабилизировало ситуацию с лесными пожарами по сравнению с прошлыми годами.

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