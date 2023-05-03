03 мая 2023, 16:44
Эколог Пешков заявил, что Европа может столкнуться с нехваткой воды
Европейским государствам стоит начать делать запасы воды, потому они могут столкнуться с ее недостатком. Об этом радиостанции Sputnik рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Он подчеркнул, что ситуация в Европе становится сложнее с каждым годом. Из-за засух государства начинают испытвать трудность с водоснабжением. Пока это больше касается отдаленных районов, например, страдают несколько французских деревень.
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«Запасы воды делать. Допустим, во Франции в горных районах есть подземные хранилища естественного карстового происхождения. Там накапливаются объемы воды. Но это дорогостоящий ресурс, который не каждому будет по карману», — заявил эколог.
Однако другого решения проблемы пока нет. В Европе не ждут наводнений, которые могли бы как-то изменить ситуацию.
Европа
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