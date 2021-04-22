Эколог объяснил важность участия России в климатическом онлайн-саммите

Мировые лидеры обсудят климатический кризис на онлайн-саммите, который организует Америка. К участию также приглашена Россия. Это очень важно событие для всего населения планеты. Тем не менее политические проблемы мешают решать природные вопросы. Об этом «360» рассказал эколог, председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын.

«Любая встреча мировых лидеров — это всегда огромное событие, поскольку оказывает влияние на жизнь буквально большинства населения. В данном случае, хотя бы даже и в онлайн-формате, это всегда очень полезно, потому что, считаю, это нормально и хорошо, когда мировые лидеры обсуждают мировые проблемы напрямую друг с другом. В данном случае вопрос климата — кризисный, проблема, которая стоит очень остро», — отметил он.

Эколог добавил, что это проблема глобального масштаба. Он выразил надежду, что там будут приняты правильные решения. Предварительно, этот саммит проводится в преддверии конференции ООН по климату, которая должна пройти в ноябре этого года. На ней будут обсуждаться вопросы прогресса выполнения Парижского климатического соглашения, возможно, будут определены новые цели.

«Администрация Джо Байдена опубликовала, наконец, свой климатический план, который зашит в более амбициозный план развития рабочих мест в США. Скорее всего, он будет включать в себя более ранние сроки для достижения целей сокращения выбросов, которые ранее были определены в 2050 году», — напомнил эксперт.

Эксперт обратил внимание на работу российских властей в области изменения климата.

«Россия последние пару лет предпринимает некоторые шаги по реализации климатических задач по предотвращению изменений климата. Главным шагом стало подписание ратификации Парижского соглашения по климату. Это очень здорово», — сказал Лисицын.

Он отметил, что также готовится ряд документов в этой области.

«Хочу отметить в первую очередь так называемый сахалинский климатический эксперимент. Реализуется дорожная карта, суть заключается в том, чтобы на примере одного региона обкатать процесс инвентаризации выбросов и поглощающих возможностей экосистемы. Чтобы определить соотношение поглощения и миссии парниковых газов», — пояснил эколог.

Это поможет определить, насколько успешно ведется работа по достижению климатической нейтральности. Самая амбициозная цель этого проекта — сделать регион углеродно-нейтральным к 2025 году.

«К сожалению, пока я не вижу большого прогресса в плане сокращения миссии и контакта наращивания мощностей, возможностей по поглощению углекислого газа на Сахалине. Может, слишком рано. Также разрабатывается ФЗ, который будет посвящен полностью сахалинскому проекту», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что Россия осуществила прогресс в развитии водородной энергетики. Пока это находится на начальном этапе, но уже был предпринят ряд шагов. Эксперт добавил, что в стране стоит на повестке дня борьба с глобальным потеплением. Вчера в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин как раз отметил важность этой проблемы и поставил задачи.

«Хотел бы обратить внимание, что федеральный закон, который был недавно принят в этой области, к сожалению, содержит слабые и половинчатые меры по борьбе с изменениями климата. Он предполагает добровольный механизм для крупных предприятий. Многие коллеги критикуют этот законопроект», — заявил Лисицын.

Он отметил, что отношения России с европейскими странами и США продолжают ухудшаться. Что плохо сказывается на решении экологических вопросов.

«Это большая проблема, которая очень сильно мешает нашей стране участвовать в таких важных неполитических процессах, которые затрагивают каждого человека на планете в вопросах климата», — заключил эксперт.