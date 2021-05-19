Эколог объяснил, как запустить кондиционер после «зимней спячки»

Эколог Антон Ястребцев объяснил, как запустить кондиционер после «зимней спячки». Также он рассказал, в каком случае работа этого прибора не принесет пользы, сообщило радио Sputnik.

По его словам, ближе к лету стоит пригласить специалиста, который обработает кондиционер, прочистит фильтры и заменит необходимые детали.

«В кондиционерах скапливается пыль, на пыли за зиму начинают размножаться микроорганизмы, они погибают, и остается много мертвых бактерий, спор грибов. Когда мы включаем кондиционеры, это все выбрасывается в воздух, мы это вдыхаем, появляется так называемый вентиляторный синдром — это аллергическая реакция», — уточнил Ястребцев.

Как отметил эколог, кондиционеры не освежают воздух и не заменяют проветривание. Если жара не слишком сильная, лучше обойтись без него и включить обычный вентилятор. Под этим устройством есть опасность простыть.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев объяснил, как безопасно для здоровья пользоваться кондиционером в жаркую погоду. Прибор может быть источником опасных инфекций. В их числе легионеллез, или «болезнь легионеров».