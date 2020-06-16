Эколог: Не стоит купаться там, где это запрещено

По его словам, «пруды, где запрещено купаться, не имеют проточности, они цветут», «еще там наши утки, они же тоже переносчики заразы».

«Там, где разрешено купаться, сопровождается всеми условиями, водолазы обследуют все дно, Роспотребнадзор берет в постоянном режиме пробы воды, так что особых опасений я не вижу», — уточнил Нагибин.

Также он добавил, что «в этот раз после пандемии будут устраиваться медицинские пункты около каждого пляжа, где разрешено купаться».

«Оборудованный пляж всегда видно. Там всегда есть и катер МЧС, и все условия, душевые кабины и так далее», — заключил Нагибин.

Ранее врачи рассказали, что во время купания в пресных водоемах есть риск заразиться различными инфекциями. По словам вирусолога, аллерголога и иммунолога Георгия Викулова, «помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоема можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран».