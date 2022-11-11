Общество 11 ноября 2022, 06:19 «Эколог не равно вандал». Глава Минприроды России раскритиковал методы зарубежных активистов Глава Минприроды России Козлов обвинил экоактивистов в вандализме и дискредитации экологии РИА «Новости»

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Привлекать внимание к проблемам экологии при помощи вандализма неправильно. Активисты, которые это практикуют, дискредитируют экологию, заявил РИА «Новости» глава Минприроды России Александр Козлов.

«Те, кто привлекает внимание к экологии путем вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Потому что эколог не равно вандал», — сказал он.

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По словам министра, суть движения в том, чтобы беречь что-то, а не повреждать или уничтожать. Он признал, что привлекать внимание к проблемам экологии нужно, но не такими способами, какие используют некоторые зарубежные активисты — порчей предметов искусства и актами вандализма.

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Александр Козлов добавил, что знаком с экологами-общественниками. Они рассудительные и умные люди. Те же, кто устраивает провокационные акции, стремятся к «дешевому хайпу».

В Национальном музее Прадо в Мадриде два активиста приклеили свои руки к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая». Так они выступили против решения ООН по глобальной температуре. Еще двое устроили акцию с картиной «Девушка с жемчужной сережкой» в гаагской Королевской галерее Маурицхейс. Их отправили в тюрьму.