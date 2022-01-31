Эколог Наталья Дронова назвала три главные цели зоопарков

Зоопарки нужны для изучения животных, для сохранения редких видов, а также для просвещения населения. Об этом Ura.ru рассказала главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова.

«Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные, то есть, это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. Важные исследования для изучения поведения, экологии животных, которые можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов. И участие в программах по реинтродукции, то есть, исчезнувшие в природе животные могут возвращаться, используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках», — сказала Дронова.

Она добавила, что с помощью зоопарков уже удалось сохранить редкие виды животных, исчезающие в природе — например, зубра и лошадь Пржевальского.