Общество 10 июля 2023, 13:38 Эколог Куксин заявил, что грозопеленгация поможет отследить начало лесного пожара

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Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в разговоре с изданием URA.RU объяснил, что грозопеленгация позволит отследить лесные пожары, которые начинаются после удара молний.

По словам эксперта, таковых возгораний — примерно 10% от общего числа. При этом Куксин добавил, что в России пока нет своей системы грозопеленгации. Специалисты могут только видеть, где прошел грозовой фронт, а потом искать пожары в этом месте.

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В летний период девять из 10 пожаров в лесной местности являются рукотворными, добавил эксперт.