Общество 29 мая 2023, 18:59 Эколог Куксин: тушение пожаров методом искусственного вызывания дождей не сработает при антициклоне

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Участие авиации в искусственном вызывании осадков для тушения пожаров будет неэффективно при антициклонах с чистым небом. Об этом сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, подобная технология даст положительный результат, если есть дождевое облако. В противных случаях «расстреливать» чистое небо не имеет никакого смысла, добавил Куксин.

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Эколог также подчеркнул, что на данный момент последствия подобного метода тушения пожаров для природы не изучены, поэтому применять его нужно аккуратно.