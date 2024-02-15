Общество 15 февраля 2024, 13:42 Эколог Ястребцев расссказал, что новая мебель с резким запахом может вызвать аллергию

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Если от новой мебели исходит резкий запах, от которого слезятся глаза, то нужно обратиться к производителю и заменить ее. Об этом радио Sputnik рассказал эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Он объяснил, что резкий запах говорит о нарушении технологии производства. При длительном контакте с такой мебелью может возникнуть аллергия и даже отравление.

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«Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков», — подчеркнул эколог.

Он добавил, что слабый запах в первые три месяца использования допустим.

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