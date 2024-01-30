Общество 30 января 2024, 13:30 Эколог Ястребцев: электрический обогреватель не может выжигать кислород, потому что он не использует горение

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Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радиостанцией Sputnik ответил на вопрос, может ли работающий электрообогреватель в помещении сжигать кислород.

По словам эксперта, такое трудно представить, поскольку прибор не использует горение, он просто нагревается.

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«Если бы это была печь или газовый камин, то они, безусловно, выжигали бы кислород», — пояснил эколог.

Он добавил, что электрический обогреватель сушит воздух. Таким воздухом человеку дышать сложнее, потому что носоглотка пересыхает.

Количество кислорода в помещении может уменьшаться только из-за инфракрасного излучателя, добавил Ястребцев.