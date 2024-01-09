Общество 09 января 2024, 17:44 Эколог Головачева предупредила, что зимы в России могут стать более морозными из-за Эль-Ниньо

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Из-за природного явления Эль-Ниньо, когда температура экваториальной части Тихого океана повышается на несколько градусов, зимы в России могут стать более морозными. Об этом сообщила заместитель директора института экологии РУДН Ирина Головачева, написали «Известия».

Все дело в том, что из-за этого явления происходят изменения в атмосфере, оказывая влияние на климат в различных частях мира.

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«Влияние Эль-Ниньо в зимние месяцы может сказаться на Европе — в связи с изменением влажности зимы могут стать более морозными, как мы наблюдали в этом году и в России», — добавила эколог.