Общество 09 июня 2023, 15:52 Эколог Фролов объяснил, каким образом можно утилизировать ненужную одежду Эколог Фролов: нужно использовать одежду для изготовления новых вещей

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Сопредседатель Союза экологических организаций г. Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в разговоре с изданием Runews прокомментировал идею о запрете россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки.

По словам эксперта, использовать одежду как вторсырье можно лишь в том случае, если изготавливать из нее новые вещи. В этом вопросе должна быть налажена целая цепочка.

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«Единственный вариант, который может быть — это если использовать одежду в качестве вторсырья для изготовления каких-либо вещей. Если появится такой потребитель, который будет использовать выброшенную одежду, например, для изготовления бумаги, возможно, это и будет рационально», — добавил эколог.

Ранее Минприроды вместе с Российским экологическим оператором предложили ввести запрет на выброс в мусорные баки одежды и обуви. Они предложили установить в торговых центрах контейнеры для ненужных вещей.