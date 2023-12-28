Общество 28 декабря 2023, 13:55 Эколог Есина: отказ от избыточной упаковки товаров может решить экологическую проблему

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Отказ от избыточной упаковки товаров в существующих условиях рынка может частично решить экологическую проблему. Об этом сообщила эколог Елена Есина сайту runews24.ru.

По словам эксперта, при этом многие компании привлекают потребителей яркой и привлекательной упаковкой, стимулируя продажи. Отказ от нее потребует дополнительных инвестиций и изменений в процессе производства. На фоне растущего интереса к экологической ответственности многие компании уже начинают принимать меры в этом направлении, сообщил сайт mkset.ru.

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«Для достижения полного отказа от избыточной упаковки требуются коллективные усилия со стороны производителей, потребителей и законодателей», — отметила Есина.