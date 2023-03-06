Общество 06 марта 2023, 13:37 Эколог Антон Ястребцев рассказал, опасно ли для человека излучение от удлинителей

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Удлинители, которыми нередко решают проблему недостаточного количества розеток, могут быть источниками сильного электромагнитного излучения. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, особенно опасен перегруженный удлинитель, к которому одновременно подключены несколько приборов. В новых домах, оно уменьшается за счет заземления в розетках, а в старых — нет. Эксперт рекомендовал держать удлинитель подальше от головы. В идеале, если в него включены несколько устройств, то безопасным расстоянием считается метр.

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«Низкочастотное электромагнитное излучение опасно с точки зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему. Особенно если у человека стоит кардиостимулятор или подключены другие электроприборы», — отметил Антон Ястребцев.

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