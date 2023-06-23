Общество 23 июня 2023, 13:40 Эколог Андрей Нагибин рассказал, что сезонные лесные пожары неизбежны

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Ситуация с лесными пожарами год от года усугубляется, да и в целом климатических катаклизмов становится все больше. Об этом Ura.ru сообщил руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер российских «Зеленых», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

По его словам, все природные процессы в последние годы усиливаются.

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«Избежать лесных пожаров полностью невозможно. Климат меняется. Мы даже наблюдаем за тем, что там, где холодно, сильные морозы становятся еще холоднее. Если где-то есть паводки, то их становится больше», — подчеркнул эколог.

И, хотя большая часть пожаров происходит по вине человека, даже при тотальном контроле и соблюдении всех правил избежать их не удастся. Потому что они также возникают из-за слишком высоких температур и сильного ветра.

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