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    22 марта 2022, 17:46

    Экофорум «Делай!» собрал в Москве волонтеров из 50 регионов России

    Дмитрий Степанищев, Мария Барабанова

    Экофорум «Делай!» собрал волонтеров со всей страны в Москве. Приехали 70 человек из 50 регионов России. Их ждали лекции, мастер-классы и экскурсии.

    Организаторами стали Российский экологический оператор и Росмолодежь. Они собрали на площадке экспертов, которые предметно объяснили, что делать, чтобы от задумки помощи двору или городу дойти до реализации настоящего проекта с привлеченными средствами.

    Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что РЭО давно проводит совместные мероприятия с экологическими организациями и активистами.

    Это то поколение, которое активно учувствует в волонтерских движениях

    Денис Буцаев.

    Как подчеркнула региональный координатор Организации волонтеров-экологов «Делай!» Анастасия Емилякова, здесь подготовили много разноплановых мероприятий.

    «Это и мероприятия просто на развитие своих навыков, и soft skills, как сейчас любят говорить», — уточнила она.

    Список мастер-классов и лекций был обширным. Активисты движения «Делай!» встретились со специалистами, посетили крупнейший комплекс переработки отходов в Европе. Также они поделились опытом с другими волонтерами.

    «Ребята которые здесь собрались в рамках всероссийской организации, могут подать заявки на грантовый конкурс и получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию социальной инициативы», — объяснил эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Евгений Шелковой.

    Это, в том числе, тесно связано с экологической отраслью, добавил он.

    «Была презентация образовательных проектов РЭО, а также различных медиа», — добавил руководитель направления развития эковолонтерства в РЭО Андрей Руднев.

    Большая цель движения «Делай!» — создать команду из 10 тысяч волонтеров.