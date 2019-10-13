Экоакция стартовала в Подмосковье. Она поможет дачникам избавиться от лишнего урожая

В этом году в Подмосковье небывалый урожай яблок. Однако садоводы не оказались не очень рады этому, ведь теперь они не знают, куда деть столько фруктов.

Дачники не только раздавали плоды родным и знакомым, но даже бросили клич в соцсетях для всех желающих, чтобы только убрать яблоки с участка. Но решение есть.

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Лишние яблоки теперь можно сдать на переработку. В Подмосковье впервые проходит экологическая акция «Дай яблокам второй шанс!».

Сами садоводы с урожаем не справляются и просто вынуждены выбрасывать яблоки в баки для органических отходов. А это, по словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина, становится причиной повышенной замусоренности. Из-за этого люди жалуются, в том числе, на неприятный запах.

«Урожай яблок в Подмосковье богатый, поэтому совместно с правительством Московской области и Министерством ЖКХ было принято решение о проведении масштабной экоакции в октябре, направленной на сбор яблок. Мы организовали брендирование мусоровывозящего транспорта по графику», — отметил начальник коммерческого отдела СП регионального оператора Максим Ильин.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что яблоки будут использоваться как компост и для сельскохозяйственных нужд, в том числе пойдут на корм животным.

Для сбора яблок создан маршрут для спецтранспорта. Также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Экоакция будет ежегодной. Узнать адреса пунктов сбора и график объезда можно на сайте регионального оператора или у председателя СНТ.