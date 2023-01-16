Общество 16 января 2023, 12:53 Эко-такси для сбора новогодних елок запустили в Курске

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В Курске волонтеры запустили эко-такси, которое собирает новогодние елки у горожан, чтобы в дальнейшем отправить их на переработку. Об этом сообщил ОТР.

Они получают заявки от всех желающих через социальные сети, а затем отправляют грузовик по намеченному маршруту.

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Одна из участниц акции Маргарита Говядова рассказала, что в городе стали более ответственно относиться к использованным деревьям.

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«Мы живем на первом этаже, за две недели уже все высыхает поэтому мы в окно выкидываем елку и оттаскиваем ее на мусорку или в экотакси», — сообщила горожанка.