Общество 12 июля 2023, 13:05 Эко-отель с местами для рыбалки расширят в Москве Заммэра столицы Бочкарев: эко-отель для охоты и рыбалки расширят в Новой Москве https://fisherix.ru/

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На территории эко-отеля в Новой Москве разрешили строительство дополнительных гостевых домиков. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории отеля запланировали размещение объектов общественного питания, площадок для занятий спортом, объектов туристического обслуживания, охоты и рыбалки.

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Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что для расширения эко-отеля предусмотрели два участка на территории в 6,82 гектара. Здесь построят домики коттеджного типа для отдыха рыболовов. Их поэтажная площадь составит 13 640 «квадратов», а высота — не более 15 метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что качественная городская среда, наличие зеленых парков, различных культурных и спортивных мероприятий, а также доступный общепит будут пользоваться большой популярностью среди москвичей и привлекать гостей из разных регионов России и зарубежных стран. В 2021 году туристический поток в Москву достиг 17,9 миллиона человек, что на 6% больше, чем в предыдущем.

Ранее более 100 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале ко Дню рыбака в Солнечногорске.