  • Экипажу севшего в поле лайнера подарили квартиры

    22 сентября 2019, 11:04

    Андрей Иванов

    Командиру лайнера А321, совершившего жесткую посадку в кукурузное поле в Подмосковье, Дамиру Юсупову и членам его экипажа вручили ключи от квартир в Екатеринбурге.

    Все однокомнатные квартиры находятся в новом доме в микрорайоне Краснолесье столицы Урала.

    Экипаж вернулся на работу после жесткой посадки А321 в поле

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    Подарок авиаторам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

    «Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — приводит корреспондент РИА «Новости» слова главы региона, который подчеркнул, что для многих членов экипажа эти квартиры — первое собственное жилье.

    Во время передачи ключей Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

    Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области 15 августа.

    Причиной жесткой посадки стало столкновение с птичьей стаей, пишет сайт «Дни.ру» Некоторые пернатые попали в двигатели самолета.

    В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.