Экипажу севшего в поле лайнера подарили квартиры

Командиру лайнера А321, совершившего жесткую посадку в кукурузное поле в Подмосковье, Дамиру Юсупову и членам его экипажа вручили ключи от квартир в Екатеринбурге.

Все однокомнатные квартиры находятся в новом доме в микрорайоне Краснолесье столицы Урала.

Экипаж вернулся на работу после жесткой посадки А321 в поле Подробнее

Подарок авиаторам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — приводит корреспондент РИА «Новости» слова главы региона, который подчеркнул, что для многих членов экипажа эти квартиры — первое собственное жилье.

Во время передачи ключей Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области 15 августа.

Причиной жесткой посадки стало столкновение с птичьей стаей, пишет сайт «Дни.ру» Некоторые пернатые попали в двигатели самолета.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.