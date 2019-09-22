Экипажу севшего в поле лайнера подарили квартиры
Все однокомнатные квартиры находятся в новом доме в микрорайоне Краснолесье столицы Урала.
Экипаж вернулся на работу после жесткой посадки А321 в полеПодробнее
Подарок авиаторам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — приводит корреспондент РИА «Новости» слова главы региона, который подчеркнул, что для многих членов экипажа эти квартиры — первое собственное жилье.
Во время передачи ключей Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.
Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области 15 августа.
Причиной жесткой посадки стало столкновение с птичьей стаей, пишет сайт «Дни.ру» Некоторые пернатые попали в двигатели самолета.
В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.